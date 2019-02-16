الكويت تدين الهجوم الإرهابي بشمال سيناء

وكالات

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المراكز الأمنية بشمال سيناء الذي أسفر عن مقتل وجرح عدد

من رجال الأمن.وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، وقوف الكويت إلىجانب مصر وتأييدها التام في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، معبرًا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب المصري وإلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.