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الكويت تدين الهجوم الإرهابي بشمال سيناء

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الكويت تدين الهجوم الإرهابي بشمال سيناءعلما مصر والكويت
وكالات

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المراكز الأمنية بشمال سيناء الذي أسفر عن مقتل وجرح عدد

من رجال الأمن.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، وقوف الكويت إلى

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جانب مصر وتأييدها التام في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، معبرًا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب المصري وإلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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