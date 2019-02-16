الكويت تدين الهجوم الإرهابي بشمال سيناء

علما مصر والكويتوكالات
أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المراكز الأمنية بشمال سيناء الذي أسفر عن مقتل وجرح عددمن رجال الأمن.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، وقوف الكويت إلى
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