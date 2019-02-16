تأجيل اجتماع لجنة برلمانية تدرس ترشح البشير مجددا

عمر البشير

وكالات

أرجأت لجنة برلمانية سودانية اجتماعا بشأن تعديل الدستور للسماح للرئيس عمر البشير بالترشح لولاية جديدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" نقلاً عن رئيسة اللجنة الطارئة في البرلمان بدريه سليمان قولها إنه تم تأجيل الاجتماع "لدراسة التعديلات الدستورية إلى وقت يحدد لاحقاً". وكان مقررا أن تعقد الجلسة الأحد.

ويدرس البشير، الذي يواجه حركة احتجاجية في أنحاء البلاد ضده، الترشح لولاية ثالثة

في الانتخابات المقررة العام المقبل. لكن ذلك يتطلب إقرار النواب تعديلا للدستور يسمح للرئيس بالترشح لولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.

ويحظى حزب "المؤتمر الوطني" الذي يتزعمه البشير مع حلفائه بأغلبية كاسحة في البرلمان. ورشح الحزب في اغسطس الرئيس لخوض انتخابات العام 2020.

وتشكلت اللجنة البرلمانية أواخر 2018 للنظر في التعديلات الدستورية الضرورية كي يتمكن البشير

من الترشح لولاية جديدة. وكان من المفترض أن تعقد أول اجتماع لها الأحد.

ووصل البشير (75 عاماً) إلى السلطة في 1989، وخاض أول انتخابات تشارك فيها أحزاب عدة في 2010. وفي 2015، فاز بـ94% من الأصوات بينما قاطعت المعارضة الاقتراع. وأعلن لاحقا أنه لن يترشح لولاية ثالثة. وتشير المجموعات الحقوقية إلى أن الانتخابات افتقدت إلى المصداقية في المرتين السابقتين.

ويواجه البشير منذ 19 ديسمبر تظاهرات يومية خرجت في أنحاء البلاد للمطالبة بتنحيه. ويؤكد محللون أن الحركة الاحتجاجية الحالية تشكل أكبر تهديد للبشير منذ وصوله إلى السلطة.