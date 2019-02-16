المرصد السوري: طائرات التحالف تنقل صناديق غامضة من جيب داعش بدير الزور

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي نقل صناديق من مستودعات التنظيم في جيبه الأخير في ريف دير الزور شرقي سوريا، في وقت يترقب العالم إعلانا أميركيا بشأن داعش.
وأضاف المرصد نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن علميات النقل تمت من مناطق كانيسيطر عليها داعش في وقت قريب، مشيرة إلى أن التحالف استعان في هذه العملية بطائرات مروحية هبطت في منطقة قرية الباغوز، التي تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة عليها، السبت.
ورجحت المصادر أن تكون الصناديق تحتوي على كميات الذهب والأموال، التي كانت بحوزة
وكان المرصد السوري تحدث في وقت سابق عن "غموض يلف مصير 40 طنا من الذهب فضلا عن عشرات الملايين من الدولارات"، التي أشار إلى أنها كانت موجودة في الجيب.
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