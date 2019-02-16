البحرين تدين الهجوم الإرهابي في سيناء

أدانت مملكة البحرين على لسان وزارة خارجيتها الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية في محافظة شمال سيناء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن.
وأعربت البحرين عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"على موقعها الإلكتروني.
وأكدت البحرين وقوفها إلى جانب مصر وتأييدها
وشددت على موقفها الراسخ الذي ينبذ كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
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