شاهد.. مأزق جديد يضرب سوق العقارات القطري

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "مأزق جديد يضرب سوق العقارات القطري".
وأوضح الفيديو، أن هناك ركودا عاما في الوحدات الفندقية والسكنية والتجارية قبل بطولة كأس العالم 2022، وأن قطر تعاني من صعوبة عامةفي جذب مستثمرين أو سائحين رغم انخفاض العقارات 10% منذ المقاطعة العربية بسبب دعم وتمويل المتطرفين، فعقارات قطر تدفع ثمن عناد الأمير تميم.
وأشار فيديو مداد نيوز، إلى أن قطر تعتمد بشكل قوي منذ اندلاع أزمتها مع الدول العربية على إيران، سواء في تلقى مساعدات عسكرية أو اقتصادية، بل إنها تستخدم الحرس الثوري الإيراني في قمع الشعب القطري، فيما تواصل الدوحة خسائرها الاقتصادية كل يوم بسبب استمرار المقاطعة العربية لها.
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