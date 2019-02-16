مصرع وإصابة 18 من مليشيا الحوثي في مواجهات بمحافظة الضالع اليمنية

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لقي 18 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون اليوم /السبت/ خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة دمت شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن .
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعات من المليشيا التسلل اليوم باتجاه موقع (القدم)، ومنطقة الرحبة شرقي قرية بيت اليزيدي جنوب مديرية دمت؛ أسفرت عن
وفي السياق، استهدفت مدفعية الجيش اليمني اليوم مواقع وتجمعات المليشيا في موقع خارم وتبة (الثعيل) جنوبي مدينة دمت؛ أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير طقم تابع لها .
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