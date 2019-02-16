طهران: تصريحات نائب ترامب جوفاء وحاقدة

مايك بنس

وكالات

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، (الذي شبه النظام في إيران بحكم النازيين)، "جوفاء وحاقدة".

وقال قاسمي في تصريحات صحفية: "كل من يملك ذرة من المعرفة بالتاريخ، وذرة من الإنصاف والعدالة في أقواله، لا يتحدث بهذه الطريقة الوقحة التي تحدث بها نائب

الرئيس الأمريكي".

وأضاف: "تاريخ إيران يعكس احترام الأديان فيها، خاصة الدين اليهودي.. إن التاريخ والحضارة العريقة لإيران تنم عن أفكار ونظرة الشعب الإيراني لسائر الثقافات والأديان والتعايش السلمي والمسامحة في مثل هذه القضايا"... "مثل هذه التصريحات الواهية والدعائية، تنم عن غضب

وحقد".."معيارنا في السياسة الخارجية هو مجابهة نهج الاعتداء".

وتابع الدبلوماسي الإيراني قوله: "یجب أن يعلموا أن توجيه مثل هذه التهم والتصريحات الخاوية وغير المترابطة لا يحل القضية الرئيسية".

واعتبر مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي، عقب زيارته لمعسكر "أوشفيتس" النازي السابق في بولندا، أن "النظام في طهران يطلق تهديدات قاتلة بذات الكراهية المعادية للسامية التي ألهمت النازيين في أوروبا، وأن "السلطات الإيرانية تكره اليهود مثل ما كان النازيون يكرهونهم".