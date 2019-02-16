كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمجد طه عن وصف قطر إيران بالشريفة... نحن نراها "بيبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه، اليوم السبت، وصف النظام القطري، لإيران بـ "الشريفة"، متناسياً ما قامت به من حرق للسفارات وتدخل بشؤون دول عربية وخليجية.

وقال طه عبر حسابه على "تويتر": هم يرون شريفة غالية، ونحن نراها بيبي، وبين غالية وبيبي…فرق بين المراهقة السياسية و إدارة الكبار للمنطقة "قطر تصف إيران بالشريفة".

وفي تغريدة آخرى أضاف: "سونامي اقتصادي سيضرب نظام قطر ..تركيا وعبر طرف ثالث عرضت علاقتها مع الدوحة للبيع والمساومة!!".