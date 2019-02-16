كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: إجلاء ركاب قطار سريع بعد العثور على مسدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت السلطات الألمانية ركاب قطار سريع بعد العثور على مسدس فارغ بمرحاضه في محطة مطار مدينة فرانكفورت الألمانية.

وقال متحدث باسم شرطة فرانكفورت الاتحادية إن "عامل نظافة عثر السبت على المسدس داخل القطار خلال رحلته من دورتموند إلى ميونخ".

تم إيقاف القطار في محطة الخطوط الطويلة بمطار فرانكفورت وإخلائه من الركاب.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه "لم تتضح بعد ملابسات وضع المسدس في المرحاض"، مشيراً إلى أنه لم يكن محشواً بالرصاص.