كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاه قريشي: مصر وباكستان لديهما سياسة واضحة في التعامل مع الجماعات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، أن مؤتمر"ميونخ للأمن" بمثابة فرصة كبيرة لتبادل الثقة والاهتمامات حول التحديات الأمنية التي تواجه العالم.وأضاف "قريشي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن تنظيم داعش يمثل قلق لجميع دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر وباكستان لديهما سياسة واضحة في التعامل مع تلك الجماعات.وأوضح "قريشي"، أن مصر لديها دور قيادي في المنطقة، مشيرا إلي أنه يتطلع لمزيد من توطيد العلاقات بين كلا البلدين.

هذا ورحب رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ولفجانج ايشينجر بالرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط باعتباره رئيسا لدولة مهمة هى مصر وانما ايضا كرئيس للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر حدث تاريخي لإعادة صياغة الشراكة بين أوروبا وأفريقيا.

وقال ايشينجر خلال تقديمه للرئيس السيسي لإلقاء كلمته أمام الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، إنه بالنسبة لنا فإن مشاركة الرئيس السيسي إلي جانب الرئيس الروماني الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي تمثل حدثًا تاريخيًا، ولأول مرة نقدم في المؤتمر العلاقة الموجودة بين أوروبا وأفريقيا والتى تحتاج الى تغيير لتكون بمثابة شراكة استراتيجية لمواجهة مخاطر الارهاب والنمو الاقتصادي مما يحتاج الى التعاون والجهود المشتركة بين الجانبين.

