كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: مشاركة لاعبين غير قانونيين جدد في الصراع السوري يأتي بنتائج عكسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي في قمة ميونيخ للأمن بخصوص المنطقة العازلة في شمال سوريا أن مشاركة لاعبين غير قانونيين جدد في الصراع السوري يأتي بنتائج عكسية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق، أنه توجد ضرورة في سوريا لإنشاء منطقة عازلة بعرض 30 كيلومترًا على الأراضي المتاخمة للحدود مع تركيا. وأيد المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالين ، هذه الفكرة ، مضيفًا بأن أنقرة ستراقب هذه المنطقة بمساعدة أفراد الجيش والمخابرات، الذين "سيتعاونون مع السكان المحليين". وذكر في وقت لاحق، أن تركيا تواصل مناقشة هذه القضية مع الولايات المتحدة وروسيا.

وانطلق، أمس الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن بنسخته الـ55، بمشاركة أكثر من 600 صانع قرار دولي رفيع المستوى، لمناقشة القضايا الدولية الأمنية والسياسية الأهم وعلى رأسها "العواقب المحتملة للمنافسة المتجددة ما بين القوى العظمى، التعاون عبر الأطلسي، ودور الاتحاد الأوروبي".

كما يشكل المؤتمر فرصة لإجراء لقاءات دولية رفيعة المستوى بين مختلف الدول.