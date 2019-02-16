في عيد الحب.. مطرب شاب يفارق الحياة فوق المسرح

توفِّي طالب هندسة داخلية في الجامعة اللبنانية الكندية وهو يغني في أحد المطاعم التي كان يشتغل بها في منطقة جعيتا في قضاء كيسروان بلبنان، بعد أن توقف قلبه فجأة وهو فوق المسرح، ولم تمكن الإسعافات الأولية بعد نقل المطرب اللبناني إلى المستشفى من النجاة.

وحسب تقارير إعلامية لبنانية، فإن الشاب أندرو القيّم (21 عاماً)، كان يدرس الهندسة الداخلية في الجامعة، وخلّف خبر وفاته صدمة بين أصدقائه وزملائه «غير مصدقين ما جرى».