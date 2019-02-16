شيخة حليوي توقع "الطلبية" في فتوش | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأربعاء،20/ 02/ 2019 الزمان:20:00 المكان: حيفا، بار وجاليري فتوش توقع الكاتبة شيخة حليوي مجموعتها القصصية التي صدرت حديثًا عن منشورات المتوسط – إيطاليا، بعنوان "الطلبية C345" يحاور الكاتبة في هذه الأمسية كل من راجي بطحيش وبكرية مواسي. شيخة حليوي كاتبة فلسطينية ولدت في قرية ذيل العِرْج، وهي قرية بدوية فلسطينية غير معترف بها في ضواحي مدينة حيفا، حصلت على البكالوريوس والماجستير في موضوعي التربية واللغة العربية بدرجة امتياز، وتعمل مرشدة للقيادة التربوية والتعلم. صدر لها في القصة: "سيدات العتمة" و"النوافذ كُتب رديئة" ومجموعة شعرية بعنوان "خارج الفصول تعلمتُ الطيران". تُرجمت نصوصها إلى العبرية والإنجليزية والألمانية والبلغارية ونشرت في مجلات عديدة متخصصة. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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