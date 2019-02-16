انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: عشرات الإصابات في غزة إثر إلقاء الاحتلال غازاً غامضاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 09:51 مساءً - أكدت مصادر طبية فلسطينية وصول 30 إصابة، جراء إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي، لغاز غامض بشكل كثيف على عدد من عناصر وحدة الإرباك الليلي في مخيم العودة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم السبت إن: "12 حالة من المصابين استنشقوا كميات غير بسيطة من الغاز "غير المعتاد"، وهو ما أدى إلى تحويلهم إلى المستشفى الجزائري العسكري شرق مدينة خان يونس".

ووحدة "الإرباك الليلي" هي أسلوب مقاومة جديد ابتدعه شباب غزة، لتُضاف لعدة وحدات ظهرت منذ بداية مسيرات العودة وكسر الحصار؛ وأهمها "وحدة الكوشوك"، ووحدة "الطائرات والبالونات الحارقة"، ووحدة "قصّ السلك"، ووحدة "المساندة".

و ينظر المستوى الأمني في "إسرائيل" لـ"وحدات الإرباك"بعين الخطورة، مثل البالونات الحارقة، ويتّهمها الاحتلال بأنها تقف وراء قصّ السلك الشائك ووضع عبوات ناسفة.

ومنذ نهاية مارس 2018 يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة و"إسرائيل"؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجِّروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه "إسرائيل" على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 240 فلسطينياً وإصابة الآلاف بجراح مختلفة، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة.