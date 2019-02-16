شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انتخابات الرئاسة في نيجيريا لـ 23 فبراير والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة محمود يعقوب، في صباح اليوم السبت، إنه لم يعد من الممكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة اليوم بسبب مشاكل لوجستية.
وأضاف "يعقوب"، إن الانتخابات ستجرى يوم 23 فبراير. لكن التأجيل يلقي بالبلاد في حالة من الغموض السياسي مجددا. وهناك نحو 84 مليون شخص مسجل يحق لهم التصويت.
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