شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انتخابات الرئاسة في نيجيريا لـ 23 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

حث رئيس نيجيريا ومرشح بارز للمعارضة المواطنين على التزام الهدوء بعد تأجيل انتخابات الرئاسة، التي كان من المقرر إجراؤها، اليوم السبت لمدة أسبوع، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لفتح مراكز الاقتراع.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة محمود يعقوب، في صباح اليوم السبت، إنه لم يعد من الممكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة اليوم بسبب مشاكل لوجستية.

وأضاف "يعقوب"، إن الانتخابات ستجرى يوم 23 فبراير. لكن التأجيل يلقي بالبلاد في حالة من الغموض السياسي مجددا. وهناك نحو 84 مليون شخص مسجل يحق لهم التصويت.