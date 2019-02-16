محمد بن زايد يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تعزيز التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع فوتيل، خلال اللقاء، تعزيز التعاون في الشؤون الدفاعية والعسكرية، والعلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة وسبل تطويرها.

كما استعرض الجانبان التنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات العسكرية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.