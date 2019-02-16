شكرا لقرائتكم ماكرون لبوتين: الوضع في سوريا لا يزال جد متدهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، الوضع "شديد التدهور" في سوريا و"المخاطر الكبيرة على الأمنين الإقليمي والدولي"، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية السبت.

وعرض ماكرون على نظيره "أولويات" فرنسا، وهي مواصلة قتال تنظيم داعش، و"حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون معوقات إلى المدنيين"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

ووفق الرئاسة الفرنسية، فإن "آلية التنسيق الفرنسية الروسية حول سوريا يجب أن تسمح بالتقدم في هذا الاتجاه، مع مجمل اللاعبين المعنيين الآخرين".

ورأى البيان أن "الوضع في سوريا لا يزال متدهوراً جداً مع مخاطر كبيرة على الأمنين الإقليمي والدولي".

وبالإضافة إلى حماية المدنيين، قال ماكرون إن أولوية فرنسا هي "مواصلة القتال ضد تنظيم داعش الذي يقوده التحالف الدولي وحلفاؤه على الأرض حتى إنهائه، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن الدولي".

أما الأولوية الأخرى بالنسبة لماكرون، فهي "البحث عن حل سياسي عن طريق المفاوضات وبرعاية الأمم المتحدة، وهو الوحيد الذي سيضمن انتصاراً دائماً على داعش، كما يؤمن الاستقرار وعودة اللاجئين إلى بلادهم".

وشدد ماكرون "في هذا الإطار على الجهود الضرورية لفتح الطريق أمام إصلاح دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة".

وتخوض قوات سوريا الدمقراطية إلى جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة معركة في شرق سوريا لإسقاط آخر جيب تابع لداعش. لكن وجود العديد من المدنيين في المنطقة يعرقل تقدّمها، كما أعلنت السبت، في حين وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلان نهاية "الخلافة" قريباً.