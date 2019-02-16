نصرالله : مؤتمر وارسو) أظهر أن الحرب على اليمن، أمريكية وإسرائيلية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

أكد الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله ضرورة مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي سعى إليه (مؤتمر وارسو) وأظهر ايضاً أن الحرب على اليمن وشعبه حرب أمريكية وإسرائيلية .

وقال السيد حسن في كلمة خلال احتفال اقيم اليوم السبت في بيروت بذكرى (القادة الشهداء) ان “القلق هو على فلسطين وقضيتها ولذلك يجب تذكير شعوبنا العربية والاسلامية بضرورة مواجهة التطبيع، من ايجابيات “مؤتمر وارسو” انه يظهر حقيقة المعركة في اليمن وانها لم تكن في يوم من الايام حرب سنية شيعية بل هي حرب امريكية واسرائيلية على اليمن وشعبه”.

واضاف ان الهدف الحقيقي من مؤتمر وارسو التطبيع مع العدو واخراج العلاقات الى العلن وما ظهر اليوم هو جلوس وزير خارجية النظام السعودي مع رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتانياهو.

وتسائل الامين العام لحزب الله قائلاً ”الامريكي ذهب الى وارسو ليحشد بعد الهزيمة الاسرائيلية وانكسار المشروع التفكيري في المنطقة، وسبق ان تم حشد الكثير من الدول في مؤتمرات مختلفة ضد سورية وقبلها ضد المقاومة في لبنان وفلسطين، فماذا كانت النتيجة؟” .

وتابع و”اليوم جمعوا العالم في وارسو من اجل نتانياهو وللحشد ضد المقاومة وايران وفي نهاية المطاف لم يستطيعوا ان يخرجوا ببيان وكل ما سمعناه كان يعبر عن الارتباك والعتب”.

كما تساءل السيد حسن ايضاً قائلاً “هل المال والسلاح هو الذي يدفع الاهل الى ارسال ابنائهم الى الجبهات؟ هل المال والسلاح هو الذي اوجد هذا الحب والايثار؟”.

واضاف “هنا قوة لبنان وفلسطين والبحرين واليمن والمقاومة” وتابع ”نعم نحن اقوياء ولكن يجب ان نحافظ على تواضعنا مع الناس خصوصا مع المحبين والحلفاء، اما مع العتاة الوضع يجب ان يكون مختلفاً”.

ونفى الامين العام لحزب الله وجود خلايا للحزب في فنزويلا او امريكا اللاتينية وقال “لا صحة للكلام الامريكي عن وجود خلايا لحزب الله في فنزويلا او في امريكا الجنوبية وليس لدينا اي تنظيم في الخارج”.