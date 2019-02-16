200 ألف متظاهر في برشلونة احتجاجا على محاكمة الإنفصاليين

اسماء السيد - برشلونة: أعلنت الشرطة أن نحو 200 ألف شخص شاركوا السبت في برشلونة في تظاهرة احتجاج على محاكمة 12 شخصا من القادة المتهمين بمحاولة فصل كاتالونيا عن اسبانيا في تشرين الاول/اكتوبر 2017.
من جهتها قدرت متكلمة خاطبت الجمع، عدد المشاركين في التظاهرة بنصف مليون شخص، ساروا خلف لافتة كتب عليها "حق تقرير المصير ليس جريمة".
ودعت الى التظاهرة أحزاب وجمعيات إنفصالية.
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