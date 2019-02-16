بعد طرفة المرحاض.. لافروف يوهم نظيره الهولندي بخضوعه للمراقبة!

لفت وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك لنظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش مؤتمر ميونخ الأمني، إلى بث كلمة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على إحدى شاشات التلفاز، طالبا إصغاءه.
فرد لافروف مازحا: "حسنا، حسنا... الأخ الأكبر يراقبنا!"، ليسارع أحدهم إلى إطفاء التلفاز في الصالة.
ويعرف عن لافروف حبه للدعابة، ففي سبتمبر الماضي وخلال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة دخل رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو إلى غرفة لافروف بالخطأ، فتندّر لافروف قائلا إن بوروشينكو قد خلط بين غرفته والمرحاض.
المصدر: لينتا رو
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