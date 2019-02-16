زعيم الاغلبية: على المجتمع الدولى الإنصات لرسائل السيسى لمكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى أن الإرادة المصرية لن تنكسر أمام تلك المحاولات القذرة التى تسعى إلى زعزعة استقرار هذا الوطن والسعى لعرقلة مسيرة بناء مصر الجديدة، بفضل المولى عز وجل وإرادة شعبنا الصلبة، وقوة جيشنا العظيم الذى يضحى من أجل استكمال مسيرة البناء، مشيرا الى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر ميونخ للامن على المجتمع الدولى التكاتف لوقف إمداد وتمويل تلك الجماعات والتى تسعى إلى التخريب ليس فى منطقة الشرق الأوسط فحسب بل العالم أجمع، لذلك على المجتمع الدولى والدول الغربية الإنصات جيدا لرسالة الرئيس السيسي خلال هذا المؤتمر الهام وترجمته على أرض الواقع لؤاد تلك الجماعات الارهابية .

وقدم القصبى التحية فى بيان له منذ للقوات المسلحة وذلك عقب إفشال مخطط العناصر الإرهابية التى هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء حيث تصدت قوة الارتكاز الأمني لتلك للعناصر المخربة واشتبكت معها، وتمكنت من القضاء على 7 تكفيريين .

كما قدم زعيم الاغلبية خالص العزاء لأسرة الشهيد، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين مؤكدا ثقته الكاملة فى جيشنا الغظيم فى القضاء على تلك البؤر الإرهابية والتى أوشكت على الانتهاء والقضاء عليها من جذورها .