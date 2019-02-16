تأجيل اجتماع لجنة برلمانية سودانية تدرس ترشح البشير مجددا

أرجأت لجنة برلمانية سودانية اجتماعا بشأن تعديل الدستور للسماح للرئيس ​عمر البشير​ بالترشح لولاية جديدة، وفق ما افادت وسائل إعلام رسمية السبت. وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية نقلا عن رئيسة اللجنة الطارئة في البرلمان بدريه سليمان قولها إنه تم تأجيل الاجتماع "لدراسة ​التعديلات الدستورية​ إلى وقت يحدد لاحقا".

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