مصدر عراقي لـRT: نتابع تطورات القضاء على داعش بسوريا ومتأهبون لأي تسلل

أكد مصدر أمني عراقي لقناة "​روسيا اليوم​" أن "​القوات​ الأمنية العراقية تتابع التطورات الأمنية والعسكرية في ​سوريا​ الخاصة ب​القضاء​ على ما تبقى من فلول تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي نتلقاها تفيد بوجود عملية خاصة داخل ​الأراضي السورية​ تتحدث عن محاصرة قيادات في داعش وقد يكون ​أبو بكر البغدادي​ بينها، لكننا لسنا جزءا من العملية".

وأضاف "نحن متأهبون للتصدي لأي ​محاولة تسلل​ قد يقوم بها عناصر من ​تنظيم داعش​ إلى الأراضي العراقية، ونحن نؤمن حدودنا بشكل كبير".