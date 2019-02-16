أكد مصدر أمني عراقي لقناة "روسيا اليوم" أن "القوات الأمنية العراقية تتابع التطورات الأمنية والعسكرية في سوريا الخاصة بالقضاء على ما تبقى من فلول تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي نتلقاها تفيد بوجود عملية خاصة داخل الأراضي السورية تتحدث عن محاصرة قيادات في داعش وقد يكون أبو بكر البغدادي بينها، لكننا لسنا جزءا من العملية".
وأضاف "نحن متأهبون للتصدي لأي محاولة تسلل قد يقوم بها عناصر من تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية، ونحن نؤمن حدودنا بشكل كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عراقي لـRT: نتابع تطورات القضاء على داعش بسوريا ومتأهبون لأي تسلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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