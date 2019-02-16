تظاهرة ضخمة في برشلونة احتجاجا على محاكمة الإنفصاليين

أعلنت ​الشرطة​ في ​برشلونة​ أن نحو 200 ألف شخص شاركوا في تظاهرة احتجاج على محاكمة 12 شخصا من القادة المتهمين بمحاولة فصل كاتالونيا عن ​اسبانيا​ في تشرين الاول 2017.

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