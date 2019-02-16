الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الأحد غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​، في حين تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط للثلوج بشكل متفرق على الجبال اعتباراً من ٩٠٠ متر خاصّةً في المناطق الداخلية والجنوبية، وتخف حدة الامطار ليلاً ، محذرة من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٠٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

أما الإثنين، الطقس المتوقع غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متقطّعة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع ال ١١٠٠متر، محذرة من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٠٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

والثلاثاء، الطقس المتوقع غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة باردة صباحاً، ترتفع خلال النهار بشكلٍ بسيط، كما يتشكّل الجليد على الطرقات التي تعلو عن ١٠٠٠م خلال اللّيل وساعات الصباح الأولى.