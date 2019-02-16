MTV: عيار المقذوفة التي قتلت مرافق وهاب يمكن إطلاقها من أنواع كثيرة من البنادق

علمت قناة الـ"MTV" أن "عيار المقذوفة التي قتلت مرافق رئيس الحزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، محمد أبو دياب 5،56 يمكن إطلاقها من أنواع كثيرة من البنادق ومنها سلاح الـ M4 الذي يستخدمه مرافقو وهاب كما تظهر صور لهم".

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