غطاس خوري: العودة الآمنة للنازحين السوريين يجب أن تكون طوعية

أوضح الوزير السابق ​غطاس خوري​، في تصريح تلفزيوني، أن العودة الآمنة للنازحين السوريين يجب أن تكون طوعية، وبالتالي يجب أن يكون هناك ضمانة لسلامتهم وعدم زجهم في أتون الحرب.

وأشار خوري إلى أن كل الحكومة مرحبة بالخطة الروسية لمعالجة أزمة النازحين، معولاً على عدم إنعكاس السجالات السياسية على تعطيل أداء الحكومة.