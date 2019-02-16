تنظيم داعشي يهدد بتفجير ناطحة سحاب في لوس أنجلوس (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هشام عبد الخالق:

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا الجمعة، حول تهديد تنظيم إرهابي بتفجير إحدى ناطحات السحاب في لوس أنجلوس.

ويقول التقرير، إن أحد التنظيمات التي تستلهم فكر داعش نشرت صورة، حصل عليها موقع "PJ Media"، وتظهر انفجارا على سطح ثالث أعلى ناطحة سحاب في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهوم ما يعتبر تهديدا مباشرا بشن هجوم إرهابي يستهدف المدينة.

وفي الصورة يظهر رجل ملثم يرتدي ملابس عسكرية مموهة ويحمل علم تنظيم داعش، وفي الخلفية تبدو صورة ليلية لمدينة لوس أنجلوس وفيها لحظة انفجار على سطح مبنى مركز أون وسط المدينة، وفي أعلى الصورة، ظهرت جملة مفادها "سيتحقق وعدنا قريبا".

وعلى ما يبدو، بحسب الصحيفة، فأن صورة الانفجار في البرج التجاري، المؤلف من 62 طابقا، معدلة بواسطة برنامج فوتوشوب.

وأوضح الخبير في شؤون الإرهاب، بريان مايكل جنكينز للصحيفة، أن الإرهابيين يهاجمون في الغالب أهدافًا سهلة.

وقال جينكينز، الذي شهد أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ حول الأمن الداخلي وهجمات باريس الإرهابية في 2015، إن نحو 80 % من الهجمات الإرهابية تستهدف أماكن لا توجد بها إجراءات أمنية مشددة أو حراسة.