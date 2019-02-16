زعيم المعارضة الفنزويلي يدعو لمظاهرات حاشدة لإدخال المساعدات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

دعا زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، إلى الخروج في تظاهرات حاشدة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، لإدخال المساعدات الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكانت حكومة مادورو، أعلنت منذ أيام، رفضها تلقي المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة التي أرسلتها إلى كولومبيا حيث لتخزينها هناك من أجلهم.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة، عقوبات مالية على 5 من كبار المسؤولين الفنزويليين المقربين من نيكولاس مادورو، الذي وصفته بأنه "رئيس فنزويلا السابق"، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة.

وشملت العقوبات قادة الاستخبارات والحرس الرئاسي والشرطة وشركة النفط الفنزويلية، الذين وصفتهم وزارة الخزانة في بيانها بأنهم "منحازون للرئيس السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو، الذي يواصل اضطهاد الشعب الفنزويلي".

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