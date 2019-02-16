السلطات تمنع وفد منظمة دولية من إجراء استطلاع حول الحِراكات الاجتماعية في زاكورة وجرادة

كشف حقوقيون، اليوم السبت، عن تدخل السلطات، لمنع وفد من منظمة حقوقية أجنبية، من الوصول إلى مدينة زاكورة، في ظل بحث يجرونه على الحراك الذي عرفته المدينة.

وقال سعيد الطبل، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن وفدا من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وصل إلى المغرب في إطار بحث حول دور المرأة في الحراكات التي عرفتها المدن المغربية منذ السنة الماضية، وعلى رأسها مدن جرادة والحسيمة وزاكورة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في هذه المناطق، وأسباب مشاركتهن في الحراكات الاجتماعية.

ويضيف المصدر أنه ورغم أن المنظمة الحقوقية راسلت مختلف الجهات المعنية بالمغرب، إلا أن أفرادها وُوجهوا بالمنع، سواء في جرادة أو في زاكورة، اليوم السبت.

وفي ذات السياق، أوضحت مصادر حقوقية محلية في زاكورة، في تصريح لـ”اليوم 24″ أن وفد المنظمة الحقوقية، لم يتمكن، أمس الجمعة، من السفر على متن الرحلة الجوية المباشرة إلى زاكورة من مطار الدار البيضاء، واختاروا السفر على متن الرحلة المتوجهة إلى ورزازات حيث أمضوا الليلة في هذه المدينة، مضيفا أنه تم إيقافهم، صباح اليوم السبت، في الطريق الرابطة بين ورزازات وزاكورة، في نقطة تانخيست.