عداء إثيوبي يحطم رقم الكروج القياسي ويسقطه من عرش سباق 1500 داخل القاعة

حطم العداء الإثيوبي سامويل تيفيرا، اليوم السبت، الرقم القياسي العالمي، في سباق 1500 متر داخل القاعة، بملتقى “بيرمينغهام” بإنجلترا، وذلك بعد أن حقق رقم 3 دقائق، 31 ثانية و04 أجزاء من المائة، ليحطم بذلك الرقم القياسي السابقن الذي سجل باسم العداء المغربي العالمي هشام الكروج، والذي حققه سنة 1997، في دورة هامبورغ بألمانيا.

وقد تجاوز العداء الإثيوبي، الرقم السابق المسجل باسم هشام الكروج، بحوالي 14 جزء من المائة، كما يهدد هذا العداء الشاب مجموعة من الأرقام التي مازالت في حوزة الكروج، على غرار سباق الميل داخل القاعة، وسباق 1500 متر خارج القاعة.

وقبل أيام قليلة، كاد العداء الإثيوبي الآخر يوميف كيجيلشا، أن يحطم رقم الكروج في مسافة المايل، خلال منافسات ألعاب “ميلروس” داخل القاعة.

وكان العداء الإثيوبي على بعد 8 أجزاء من المائة، من أجل تحطيم الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة والمسجل في إسم العداء المغربي هشام الكروج، والذي حققه سنة 1997 في مدينة خينت البلجيكية.

وحقق العداء الإثيوبي، يوم السبت الماضي رقم 3 دقائق، 48 ثانية و46 جزء من الثانية، بينما حقق الكروج 3 دقائق، 48 ثانية و45 جزء من الثانية، وهو الرقم الأقرب لرقم الكروج منذ سنة 1997.