ثلاثي وسيم عودة في فتوش | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأحد، 17/ 02/ 2019 الزمان: 21:00 المكان: بار وجاليري فتوش، حيفا يستضيف بار وجاليري فتوش "فيرتيجو" ثلاثي وسيم عودة، في عرض موسيقي حواري للعود والجيتار وآلات الإيقاع، حيث تتمازج ألوان الموسيقى الشرقية بألوان الموسيقى الغربية والفلامنكو، من خلال مقطوعات خاصة وأخرى كلاسيكية بتوزيع خاص، إضافة إلى مقطوعات ارتجالية وتقاسيم. ثلاثي وسيم عودة وسيم عودة: عود عنان زريق: جيتار نابغ أبو نقولا: إيقاع ‎ لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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