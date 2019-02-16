عرض فيلم قبلات مؤجلة | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 21/ 02/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: دار النمر للفن والثقافة، بيروت تستضيف دار النمر للفن والثقافة عرضًا للفيلم الوثائقي "قبلات مؤجلة". في هذا الفيلم، يروي ستة فنانين سوريين، ينتمون لأجيال وتخصصات مختلفة، قصص تشريدهم، مستعيدين رحلاتهم الصعبة وذكريات الماضي ولحظات أحبوها، فيما يبتكرون فنًا متأثرًا بالتجربة التي يجسدونها الآن. يتبع العرض نقاش مع المخرج نيغول بيزيجان. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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