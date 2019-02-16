عرض مسرحية قهوة زعترة | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الجمعة، 22/ 02/2019

الزمان: 20:00

المكان: قاعة سينمانا، الناصرة

قهوة زعترة تمثل حالة فلسطينية مقدسية متميزة بدورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، في مرحلة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، فروادها سياسيون، أكاديميون، كبار التجار، شيوخ عشائر ومخاتير.



من خلال صالح عامل المقهى، الذي يفرش صفحات المقهى بكل سلاسة ، نعيش قصصاً عن أساليب الحياة القديمة تجعلنا نتساءل: هل كانوا على حق؟ هل نحن نتاج ما حصل في السابق أم أننا ابتعدنا عن الطريق التي اتبعها أسلافنا؟



طاقم المسرحية

تأليف وتمثيل : حسام أبو عيشة.

بناء درامي وإخراج : كامل الباشا.

مساعدة مخرج : شادن سليم.

إنتاج مسرح البسمة.

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.