انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يستقبل قادة الكونغرس ووزير الدفاع الأمريكي بميونيخ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 08:47 مساءً - عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومجلس النواب، على هامش انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن أمير قطر استعرض مع وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شانهان العلاقات الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وناقش الشيخ تميم بن حمد مع المسؤول الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته استقبل أمير دولة قطر، نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، واستعرض معها علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي، وجهود البلدين المشتركة في مكافحة الإرهاب وتمويله.

بدورها شكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أمير قطر على الجهود التي تقوم بها قاعدة العديد الجوية في مجال مكافحة الإرهاب، كما تم تبادل الآراء حول أبرز المستجدات إقليمياً وعالمياً.

كما استعرض الشيخ تميم بن حمد مع إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وفيلمون فيلا النائب بالمجلس عن المقاطعة الرابعة والثلاثين بولاية تكساس، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تعزيزها.

ويشارك أمير دولة قطر في مؤتمر ميونيخ للأمن إلى جانب رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلاً عن مديري شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.

وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن مشاركة بلاده: "إننا في مؤتمر ميونيخ نتطلع إلى مناقشة أوضاع الأمن وجهود السلام في الشرق الأوسط والعالم".