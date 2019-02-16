فلسطين تدين الهجوم الإرهابي على جنود مصريين

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:29 مساءً, 16 فبراير 2019 م

أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجموعة من أفراد الجيش المصري قرب مطار العريش بمحافظة سيناء، ما أسفر عن مقتل وإصابة 15 جنديًا مصريًا.

وقالت الرئاسة في بيان لها إن القيادة وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تُدين بأشد العبارات، هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت ثلة من جنود الجيش المصري، مؤكدًة تضامن ووقوف فلسطين، وشعبها، وقيادتها إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب، وضد كل من يحاول المساس بالأمن المصري.