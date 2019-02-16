الان تتابع أول اعتراف إيراني رسمي بالفشل الفضائي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بفشل بلاده في محاولتي إطلاق صواريخ إلى الفضاء خلال الشهرين الأخيرين، متهما الولايات المتحدة ضمنيا بالوقوف بالتسبب في هذه الإخفاقات.

وأضاف ظريف، في مقابلة مع شبكة “أن بي سي نيوز “الأمريكية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، أن النظام الإيراني شرع في إجراء تحقيق لمعرفة الأسباب وراء هذا الفشل، لكنه الآن “يبحث في التفاصيل” بعد تقرير إخباري تحدث عن برنامج أمريكي لتخريب الصواريخ الإيرانية.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن إعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب، العمل ببرنامج سري يهدف إلى تخريب الصواريخ والقذائف الإيرانية، وذلك ضمن حملة أوسع لتقويض قدرات إيران العسكرية وعزل اقتصادها، وفق ما نقلت عن مسؤولين حاليين وسابقين.

وتعليقا على هذا التقرير، قال وزير الخارجية الإيراني إنه “من المحتمل جدا” أن تكون الولايات المتحدة وراء الأمر، مضيفا “نحن بحاجة للنظر في المسألة بعناية شديدة”.