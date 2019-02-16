الان تتابع داعش يهدد لوس أنجلوس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

هدد تنظيم داعش الإرهابي باستهداف أحد أعلى ناطحات السحاب في لوس أنجلوس.

وذكر تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن مجموعة تستلهم فكر تنظيم داعش نشرت صورة، حصل عليها موقع “بي جاي ميديا”، وتظهر انفجارا على سطح ثالث أعلى ناطحة سحاب في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، ما يعتبر تهديدا مباشرا بشن هجوم إرهابي يستهدف المدينة.

وظهر في الصورة “الداعشية” رجل “إرهابي” مقنع يرتدي ملابس عسكرية مموهة ويحمل علم تنظيم داعش وفي الخلفية تبدو صورة ليلية لمدينة لوس أنجلوس وفيها لحظة انفجار على سطح مبنى مركز أون وسط المدينة، وفي أعلى الصورة، ظهرت جملة “سيتحقق وعدنا قريبا”.

وصورة الانفجار في البرج التجاري، المؤلف من 62 طابقا، معدلة بواسطة برنامج فوتوشوب على ما يبدو.

وكانت الهجمات المتزامنة التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر عام 2015، دفعت المسؤولين في لوس أنجلوس إلى تقييم كيفية الرد والاستجابة لتهديدات مماثلة قد تتعرض لها