شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن وموسكو تتجاهلان دعوة ميركل إلى نزع الأسلحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (ميونخ)

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم (السبت)، إلى نزع أسلحة يشمل واشنطن وموسكو وبكين، إثر تعليق معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، لكن هذه القوى صمت آذانها عن دعوتها.

حيث لم يرد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ولا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في خطابيهما على نداء مضيفتهما.

وعلقت واشنطن مشاركتها في معاهدة حظر الصواريخ أرض-أرض التي يراوح مداها بين 500 وخمسة آلاف كلم، متهمة موسكو بانتهاك هذه المعاهدة الموقعة في 1987م.

وقامت روسيا بالمثل رداً على ذلك، كما كرر مسؤول صيني كبير، اليوم، في ميونيخ، بأن موقف بلاده المبدئي هو أن الصين لن تشارك في معاهدة موسعة.