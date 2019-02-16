شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف تونسيين في مدينة الزاوية الليبية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (تونس)أكدت وزارة الخارجية التونسية، أن مواطنِين تونسيين يعملون في ليبيا اختطفوا من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الليلة الماضية: أن الوزارة تتابع الموضوع مع السلطات الليبية، وتؤكد ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة المختطفين، والإفراج عنهم، وتأمين عودتهم سالمين.
ولم يحدد البيان عدد المواطنين التونسيين المختطفين.
وقد التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في ميونيخ اليوم (السبت) نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، وبحث معه قضية الاختطاف.
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