أنباء عن وجود البغدادي من بين المحاصرين في دير الزور

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جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا " عن مصدر أمني عراقي، أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وخمسةً من وزرائه من بين المحاصرين على مقربة من الحدود العراقية السورية.
وقال المصدر وفق الوكالة، إن قوة أميركية تحاصر عناصر #داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد عن سبعة كيلومترات، وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة.
وأضاف أن القوات العراقية تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الإرهابيين.
مصادر أمنية عراقية لم تؤكد ولم تنفِ الخبرَ لمراسلنا وسط تلميحات بأن من بين المحاصرين بمنطقة #الباغوز السورية قياداتٍ مهمة لداعش.
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