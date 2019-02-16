ببساطة.. الدليل الكامل لفهم التعديلات الدستورية

كتب أمين صالح - محمد عطية

تساؤلات عديدة حول ماهية التعديلات الدستورية التى تقدم بها عدد من النواب مؤخرا، من يقرأ التعديلات بطريقة متعمقة يجد أنها تعطى مميزات جديدة للدولة المصرية فى مجالات مختلفة، إذ إن الممارسة العملية لدستور 2014 بلورت عدد من المشكلات التى واجهت السلطات المختلفة خلال تطبيق مواد الدستور وكشفت عدد من العيوب التى تحتاج إلى تعديل واضح.

الإصلاحات السياسية تتطلب قراءة واضحة للمشهد فى مصر خاصة وأن الدولة المصرية تواجه تحديات عديدة تتطلب الحسم فى مواجهة عيوب الدستور، وتضمن استقرار الدولة، وقدرة مؤسساتها فى مواجهة هذه...