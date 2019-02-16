مقتل 4 أشخاص في انهيار أرضي بإندونيسيا

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 4 أشخاص جراء انهيار أرضي بمقاطعة جاوة الغربية في ​إندونيسيا​"، مشيرةً إلى أن "الانهيار جاء بسبب هطول ​أمطار​ غزيرة في قرية "سيابوس" التابعة لمدينة بوغور بمقاطعة جاوة الغربية".

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