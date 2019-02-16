"داعش" يتبنى الهجوم على نقطة تفتيش للجيش شمال سيناء

أفادت قناة "الحدث" بأن "تنظيم "داعش" الارهابييتبنى الهجوم على نقطة تفتيش للجيش ​شمال سيناء​".

وكان المتحدث العسكري باسم ​الجيش المصري​ العقيد أركان حرب تامر الرفاعي قد اعلن مقتل وإصابة 15 عسكريا، بالإضافة إلى 7 عناصر إرهابية إثر هجوم في شمال سيناء.

وأوضح ان "عناصر إرهابية هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتصدت قوة الارتكاز الأمني لتلك العناصر والاشتباك معها”.