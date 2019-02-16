سعد: تحرير الوطن من الاحتلال يكتمل عند تحرير المواطن من الظلم

اشار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ ان "تحرير الوطن من الاحتلال يكتمل عند تحرير المواطن من الظلم والاستغلال فالشعب ال​لبنان​ي قدم التضحيات لتحرير لبنان لكي ينعم بالحرية والكرامة". وفي كلمة له خلال احتفال إضاءة الشعلة في الذكرى 34 لتحرير صيدا راى سعد ان "اليوم تأتي ​الحكومة​ ​الجديدة​ لتزيد معاناة اللبنانيين من خلال فرض المزيد من الرسوم و​الضرائب​ على الفقراء ومتوسطي الحال. أما المليارات الجديدة من الديون المقررة في مؤتمر "سيدر" فستذهب مثل المليارات السابقة إلى جيوب جماعات السلطة، وإلى جيوب المحتكرين والمضاربين وأصحاب ​المصارف​. ولن ينال أبناء الشعب إلا المزيد من الأعباء والضرائب، وإلا المزيد من تردي مستوى المعيشة، وإلا تخفيض الرواتب والمداخيل ومعاشات التقاعد لذلك قلنا بالأمس في مجلس النواب: لا ثقة لهذه الحكومة كما سنقول غداً في المظاهرة في بيروت: لا ثقة لهذه الحكومة ونقول دائماً: نظام ​المحاصصة​ الطائفية وصل إلى درجة التعفن والاهتراء .. ولقد آن أوان التغيير وآن أوان العمل لبناء ​الدولة المدنية​ الديمقراطية العادلة".

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