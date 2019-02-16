أبو سليمان: دخولي المعترك السياسي ليس في سبيل جاه او سلطة بل لخدمة بلدي

استقبل وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ المهنئين بتوليه الوزارة.

وتوجه أبو سليمان بكلمة الى أهالي بلدته، قائلا: "كم يسعدني ان اكون معكم في هذه العشية، صحيح انني لا اعرفكم جميعا، ولكنني ارى في كل وجه من وجوهكم، وجه أبي، ووجه كل لبناني في ربوع الوطن، وكل لبناني التقي به في ​الاغتراب​".

أضاف: "صحيح انني أزور المتين من حين الى آخر، ولكنها باقية في وجداني، وأساهم قدر المستطاع في نهضتها، ومشاركتي في السلطة التنفيذية بعدما اختارتني ​القوات اللبنانية​ لهذا المنصب، لا تصب الا في تحقيق دولة القانون، وصون كرامة ​الانسان​، لذلك انا اوجه تحية شكر الى قائد القوات اللبنانية ​سمير جعجع​، الذي وضع ثقته بي وأتاح لي فرصة العطاء في خدمة بلدي، واذا كنت قد دخلت اليوم الى معترك ​الحياة​ السياسية من خلال الوزارة، فهو ليس في سبيل الجاه او السلطة بل لخدمة اهل بلدي، وبلدتي، والسير على خطى والدي شاكر ابو سليمان، الذي زرع في ايمانا لا يتزعزع بلبنان، ولمست، منذ اليوم الاول لممارسة عملي الوزاري، مدى حب الناس له بشكل عام، وخصوصا أهالي بلدة المتين".

وتابع: "ان القوات اللبنانية في فكرها السياسي، تتخطى التوزيع المناطقي، وان التلاقي في سدة المسؤولية مع العزيز ​ادي ابي اللمع​، يؤكد ان المتين كانت تقدم دائما رجالات تساهم في صناعة القرارات الكبرى، منذ اعلان دولة لبنان الكبير وحتى اليوم".

وشدد على "الوفاء للشهداء من ضيعة المتين"، وعلى "أواصر اللحمة التي تجمعني بأهاليها"، ووعد انه سوف يعمل على "تحسين بعض الاوضاع، على كل الاصعدة، التي ساءت في السنتين الماضيتين".

وختم: "أدعو جميع أهالي بلدتي المتين، الى ان يوحدوا الجهود، من أجل خدمة بلدتهم، وانني وبمساعدة رئيس البلدية زهير ابي نادر، والنائب ادي ابي اللمع، سوف نضع كل امكاناتنا في خدمة البلدة، وأذكر بما كان يقول المرحوم والدي في ختام، كل حديث: أحبكم، أحبكم، أحبكم".