عز الدين: الوقوف إلى جانب المجتمع المحلي يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أعربت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​عناية عزالدين​ عن استعدادها الدائم "للوقوف إلى جانب ​المجتمع المدني​ والمحلي، الذي من شأنه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في عملية التنمية المجتمعية".

وخلال استقبالها، في مكتبها في صور، رئيس جمعية "الرؤية الوطنية" قاسم صفا ونائبه أنور ترحيني، وعضو الهيئة الإدارية غسان أبو جهجه، الذين قدموا لها التقرير النهائي لمشروع "جسر المحبة" بين ​الشباب اللبناني​ والسوري والفلسطيني، الذي تنفذه الجمعية، بالتعاون مع "البرنامج الوطني للتطوع" الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي أطلق برعاية عزالدين، شرحت "الخطوات المنوي تنفيذها في مشروع فرز النفايات من المصدر، بالتعاون مع البلديات والمنظمات الدولية".

من جهته، شرح صفا "الخطوات التي سبقت تنفيذ مشروع جسر المحبة بين الشباب والبرنامج، الذي تنفذ، والذي تخلله تدريب وتوعية وأنشطة بيئية"، عارضا "جملة شؤون اجتماعية تحتاجها منطقة صور".

من ناحية أخرى، استقبلت عز الدين وفودا طلابية مدرسية وجامعية، حملت إليها هموما بيئية ومشاكل الشباب والأطفال بعمر المراهقة.

كما عقدت اجتماعا، للجنة متابعة ملف ​معالجة النفايات​ في صور والقضاء.