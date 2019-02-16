البزري: صيدا قادرة على أن تنتصر لنفسها من التهميش والإهمال

أكد الرئيس السابق لبلدية صيدا ​عبد الرحمن البزري​، في تصريح له، أن "صيدا التي انتصرت على أعتى الأعداء قادرة على أن تنتصر لنفسها من عداوة التهميش والإهمال اللذين تُعاني منهما المدينة نتيجةً لتجاهُلها السياسي، والخدماتي، والوظيفي والإنمائي".

وبمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير صيدا من الاحتلال الإسرائيلي، دعا البزري إلى أن تكون هذه الذكرى "مناسبة لتذكير المسؤولين بضرورة إنصاف صيدا، لأن استمرار الحصار على المدينة وأهلها خدماتياً ووظيفياً سيدفعُها للتحرك حماية لمصالحها واسترداداً لحقوقها المغيّبة".

واعتبر أن "هذه الذكرى المجيدة والإنجاز العظيم الذي تحقق بفضل ​المقاومة​ وتضحيات أبناء المدينة ومواقفهم المشرفة، جعل من صيدا نموذجاً يُحتذى به في الصمود، والمقاومة، والتحرير، والتعايش بين مختلف المكونات".