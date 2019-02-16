النشرة: مجهولون اقدموا على سرقة قطع سيارات في حاروف

افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "مجهولين أقدموا مساء اليوم في منطقة مرج حاروف على سرقة قطع للسيارات تعودة لاحد المواطنين وقدرت المسروقات ب 5 ملايين ليرة".

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