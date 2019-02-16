معن حمية: لبنان لن يفرط بعناصر قوته ولن يعود الى نظريات الضعف

زارت فصائل رمزية من نسور الزوبعة في "القومي" ضريح القائد العسكري في حزب الله عماد مغنية.وحيا عميد الإعلام في "القومي" معن حمية باسم الحزب السوري القومي الاجتماعي كل الشهداء الذين ارتقوا في مواجهة العدو اليهودي وعملائه وأدواته.
واكد حمية أن "المقاومة التي اتخذناها نهجاً وخياراً، ستبقى على ما هي عليه، مقاومة من اجل تحرير الأرض، من أجل فلسطين، فلسطين التي يتآمر عليها عرب النفط، أولئك الذين اجتمعوا في "وارسو"، وأقاموا حفلة تطبيع مع قاتل أطفال فلسطين الارهابي بنيامين نتنياهو..
وأكد حمية ان "المقاومة رسخت معادلة الردع، فوضعت حدا لاعتداءات الاحتلال الصهيوني وغطرسته. ولبنان المنتصر بثلاثية (الجيش والشعب والمقاومة)، لن يفرط بعناصر قوته، ولن يعود الى نظريات الضعف والحياد التي جلبت الويل والاحتلال على لبنان".
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