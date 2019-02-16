معن حمية: لبنان لن يفرط بعناصر قوته ولن يعود الى نظريات الضعف

زارت فصائل رمزية من ​نسور الزوبعة​ في "القومي" ضريح القائد العسكري في ​حزب الله​ عماد مغنية.وحيا عميد الإعلام في "القومي" ​معن حمية​ باسم ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ كل الشهداء الذين ارتقوا في مواجهة العدو اليهودي وعملائه وأدواته.

واكد حمية أن "​المقاومة​ التي اتخذناها نهجاً وخياراً، ستبقى على ما هي عليه، مقاومة من اجل تحرير الأرض، من أجل ​فلسطين​، فلسطين التي يتآمر عليها عرب النفط، أولئك الذين اجتمعوا في "​وارسو​"، وأقاموا حفلة تطبيع مع قاتل أطفال فلسطين الارهابي بنيامين نتنياهو..

وأكد حمية ان "المقاومة رسخت معادلة الردع، فوضعت حدا لاعتداءات الاحتلال الصهيوني وغطرسته. و​لبنان​ المنتصر بثلاثية (​الجيش​ والشعب والمقاومة)، لن يفرط بعناصر قوته، ولن يعود الى نظريات الضعف والحياد التي جلبت الويل والاحتلال على لبنان".